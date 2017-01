Ministeriö: Kiristyskirjeillä ei saisi lypsää rahaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvos Anna Vuopala Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvos kertoo Helsingin Sanomille , ettei tekijänoikeuslainsäädännön tarkoituksena ole mahdollistaa kansalaisten lypsämistä tekijänoikeuskanteilla uhkaamisella.

Kommentti liittyy muutamien asianajotoimistojen ja asianajajien toimintatapaan lähettää niin sanottuja kiristyskirjeitä, joissa Internet.liittymien omistajia vaaditaan maksamaan korvaus BitTorrent-verkon kautta välitetystä sisällöstä. Näkyvimmin toimintaa ovat harjoittaneet Hedman Partners ja Adultia Oy.



Vaikka opetusministeriö ei näytä suhtautuvan myötämielisesti asianajotoimistojen strategiaan vaurastua oikeudenkäyntiuhkausten avulla, ei se aio kuitenkaan ryhtyä ainakaan vielä minkäänlaisiin toimenpiteisiin kirjeiden lähettämisen hillitsemiseksi. Hedman Partnersin ja Adultian lähettämissä kirjeissä vaaditaan satojen tai tuhansien eurojen korvauksen maksamista. Kirjeitä on lähetetty useille sadoille tai tuhansille henkilöille.



Muutamat tapaukset ovat menneet oikeuteen saakka. Markkinaoikeuden päätöksissä korvaussummat ovat olleet selvästi pienempiä kuin mitä asianajotoimistot ovat alun perin vaatineet. Maksettavaa tulee kuitenkin enemmän, sillä tuomittu joutuu maksamaan omat ja vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikulujen muodostaman pelotteen takia monet saattavat korkea helpoimmaksi vain maksaa vaadittu summa, vaikka se olisikin kohtuuttoman suuri.



Poliisille on jätetty useita tutkintapyyntöjä kirjeiden takia, mutta se ei voi toimia asiassa, koska kyseessä on yksityisoikeudellinen riita-asia laskun perusteista.