Tiesitkö: Tässä asiassa tokiolaiset bussit tulevat Suomen perässä

Tokiossa on nimittäin vasta nyt päätetty asentaa-linja-autoon ensimmäiset USB-latauspistokkeet . Suomessa USB-pistokkeita on näkynyt kaupunkibusseissa ja pikavuoroja ajavissa linja-autoissa jo pidemmän aikaa. Tokiossa sanotaan olevan käytössä vasta yksi bussi, johon on lisätty mahdollisuus ladata puhelinta matkan aikana USB-laturilla.Kyseisestä bussista löytyy kuitenkin vain viisi USB-paikkaa, joten täynnä olevassa bussissa oman puhelimen lataaminen ei pistokkeista huolimatta välttämättä onnistu. Pistokkeiden pieni määrä viitannee siihen, että liikennöitsijä testaa edelleen miten puhelimien lataus vaikuttaa käytännössä matkustusviihtyvyyteen.