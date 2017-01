Netflix vahvisti House of Cardsin uuden kauden: "Me teemme terrorin"

Netflix on julkaissut ensimmäisen kiusoitteluvideon kenties suosituimman alkuperäissarjansa seuraavasta kaudesta. House of Cardsin viides tuotantokausi on saapuu katsottavaksi toukokuussa.

We make the terror. pic.twitter.com/VpChwGOSMj -- House of Cards (@HouseofCards) January 20, 2017

Noin puolen minuutin mittaista traileria mainostetaan Twitterissä iskulauseella "We make the terror" eli "Me teemme terrorin". Tällä viitataan edelliskauden lopetukseen –– jossa Kevin Spaceyn tähdittämä presidentti Francis Underwood kertoo kameralle vaimonsa kansssa, etteivät alistu terrorismille vaan tekevät sitä itse.Itse videolla nähdään sarjasta tuttu Yhdysvaltain lippu väärinpäin liehumassa ja taustalla kuullaan Yhdysvaltain uskollisuusvala (Pledge of Allegiance) koululapsien lausumana.House of Cards saapuu Netflixiin toukokuun 30. päivä ja Netflixin tuttuun tapaan kaikki jaksot on katsottavissa heti saman päivänä.