Yli 100 000 kuvaa Suomen historiasta julkaistiin vapaasti käytettäväksi

on julkaissut digitoimansa yli 100 000 kuvaa kaikkien vapaasti käytettäväksi. Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -linsessillä, joten niitä voi käyttää vapaasti missä tarkoituksessa tahansa, kunhan vain mainitsee tekijätiedot käyttöyhteydessä.

Kuvat eivät valitettavasti kuitenkaan sovellu kovin hyvin prittimedioihin, koska kuvien resoluutio on hyvin alhainen: kuvasuhteesta riippuen kuvan korkeus tai leveys on 640 pikseliä. Julkaistujen kuvien historiallinen ajankohta vaihtelee huomattavasti. Kuvien joukossa on mm. vanhaa grafiikkaa, näkymiä ja ihmisiä 1800-luvulta sekä koko Suomen 1900-luvun kuvallinen kirjo. Tuoreimmat kuvat on otettu 2000-luvulla.Museoviraston Kuvakokoelmia on kartutettu 1840-luvulta lähtien ja aineistoa siihen on kertynyt yli 15 miljoonan kuvan edestä. Nyt julkaistut kuvat riipaisevat siis lähinnä vain pintaa. Kokoelmista vain murto-osa on tähän mennessä digitoitu, mutta digitointia ja kuvien avaamista kaikkien käytettäväksi jatketaan koko ajan.Julkaistut kuvat löytyvät Finna-palvelusta