Netflix kasvaa hurjaa vauhtia – 100 miljoonan tilaajan raja lähestyy

Tulevan kevään aikana Netflixin tilaajamäärä puhkaisee todennäköisesti 100 miljoonan asiakkaan rajan. Viime vuoden lopulla tilaajia oli 93 miljoonaa kappaletta ja maaliskuun loppuun mennessä lukeman arvellaan kasvavan 99 miljoonaan. Katsojia Netflix saavuttaa todennäköisesti jo paljon enemmän, sillä saman tilauksen kautta palvelua voi käyttää useampi henkilö.Perinteisen television kannalta Netflix muodostaa tietysti suuren uhan. Tästä syystä esimerkiksi MTV aikoo lanseerata C More -suoratoistopalvelun uudelleen . Kilpailua alalla lisää entisestään Amazon, joka laajensi Prime Video -palvelunsa lähes kaikkiin maihin joulukuussa (myös Suomeen). Netflix panostaa tulevana vuotena ennätyksellisen paljon omiin tuotantoihin ja saman strategian on ottanut käyttöön muutkin palvelut: Amazonin valttikortteihin kuuluu The Grand Tour ja C More houkuttelee lapsiperheitä asiakkaakseen HD-tasoisen Muumilaakson tarinoiden avulla