Google ja murhasta tuomittu suomalainen kiistelevät hakutuloksista

Google aikoo valittaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen jutussa, jossa hakukoneyhtiötä vaaditaan poistamaan hakutuloksista murhasta syytetyn henkilön tietoihin johtavat linkit. Asiasta uutisoi Yle

Tapauksen kiistanaiheena on kaksi linkkiä, joiden takaa löytyy tietoja miehen saamasta murhatuomiosta sekä hänen terveydestä. Linkit löytyvät Googlella kun hakusanana käytetään miehen nimeä. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio vaati Googlea poistamaan hakutuloksista kyseiset linkit runsas vuosi sitten, koska hänen näkemyksensä mukaan miehen sairaus laajentaa hänen yksityisyydensuojaa.



Google on vastustanut tietojen sensurointia sananvapausperusteilla. Hallinto-oikeus ei asettunut Googlen puolelle, joten hakukoneyhtiö valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asiaa käsitellään joko KHO:ssa tai vaihtoehtoisesti juttu palautetaan hallinto-oikeuteen uudelleenkäsiteltäväksi. Googlen mukaan hallinto-oikeus ei esittänyt mitään perusteluita linkkien poistamiselle.



Googlen näkemyksen mukaan yleisöllä on oikeus löytää tietoja raakaan murhaan syyllistyneestä henkilöstä ja siitä, miksi hän välttyi elinkautiselta.