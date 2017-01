Muumit palaavat ruutuun HD-laatuisina

Lapsiperheitä tilaajaksi MTV houkuttelee teräväpiirtoaikaan päivitetyn-klassikkosarjan avulla. Sarja saattaa jakaa intohimoisten muumifanien mielipiteitä, sillä C Moren suoratoistopalvelussa esitettävässä remasteroidussa versiossa muumeille äänen antavat uudet ääninäyttelijät. Päivitykset on tehty kuitenkin alkuperäistä tuotantoa kunnioittaen, kertoo hankkeesta vastaava Tim Livson Ensimmäiset 26 remasteroitua jaksoa julkaistaan C Moressa helmikuussa. Jaksoja esitetään keväästä lähtien viikoittain myös C More Kids -maksukanavalla sekä MTV3-kanavalla ja MTV Katsomo -palvelussa.