PornHubille langetettiin esto Filippiineillä

Filippiinit on estänyt pääsy PornHubiin ja lukuisiin muihin aikuisviihdesivustoihin. Mikäli filippiiniläinen tietokoneen- tai puhelimenkäyttäjä yrittää päästä jollekin suositulle aikuisviihdesivustolle, esitetään hänelle odotusarvoisen sisällön sijaan lyhyt ilmoitus, jonka mukaan sivusto on estetty maan lapsipornolakien takia.

PornHubin reilu viikko sitten julkistaman "vuosikatsauksen" mukaan filippiiniläiset viihtyvät sen sivustolla kaikkein pisimpään, keskimäärin noin 12 minuutin ja 45 sekunnin ajan . Ero seuraavana tulevaan Etelä-Afrikkaan on noin kaksi minuuttia. Filippiinit on ollut tämän tilaston kärjessä vuodesta 2014 lähtien. Keskimäärin sivustovierailujen pituus on 9 minuuttia ja 36 sekuntia. Kävijämäärillä mitattuna Filippiinit on kuitenkin PornHubin 14. suurin liikennelähde.Vaikka esimerkiksi PornHub ei olekaan varsinaisesti lapsipornosivusto, niin Filippiinien lain mukaan sivustolta löytyvä yksittäinen video riittää koko sivuston estämiseen. Filippiinien viestintävirasto vahvisti määränneensä operaattoreita estämään pääsy aikuisviihdesivustoille osana lapsipornonvastaista hanketta.