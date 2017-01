Facebookin Zuckerberg oikeuden eteen todistamaan miljardien Oculus-oikeusjutussa

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on matkustanut Dallasiin todistajaksi oikeusjutussa, joka käsittelee Facebookin omistaman Oculus VR -yhtiön teknologiaa. Jutussa Oculus VR:n on haastanut oikeuteen yhtiö nimeltä ZeniMax Media, joka tunnetaan id Softwaren omistajana ja virtuaalitodellisuusvaikuttaja John Carmackin entisenä työnantajana.

ZeniMax hakee oikeudesta 2 miljardin dollarin korvausta, koska sen mukaan Facebookin ostama Oculus perustuu varastettuun teknologiaan, kertoo Business Insider . ZeniMaxin mukaan John Carmackin vuosia sitten Oculus Riftin kanssa tehty yhteistyö on ZeniMaxin tekijänoikeuden alaista omaisuutta, sillä Carmack työskenteli tuolloin id Softwarelle eikä vielä Oculus VR:lle.Carmack nähtiin ensimmäisenä todistajana hiljattain alkaneessa oikeustaistelussa, jossa todistajina nähdään Facebookin ja Oculus VR:n johtoa. ZeniMaxin mukaan Carmackin (ja muutamien muiden työntekijöiden) Oculus VR:n palkkalistoille siirtymisen lisäksi Carmack rikkoi työntekijäsopimusta paljastaessaan luottamuksellista tietoa.Korvaussumma puolestaan perustuu Facebookin Oculuksesta 2014 maksamaan ostohintaan.Sanomattakin lienee selvää, että Facebookin mukaan ZeniMaxin väitteet ovat tuulesta temmattuja. Sen mukaan yhtiöllä oli mahdollisuus sijoittaa Oculusiin ennen kuin Facebook osti sen, mutta jätti tekemättä niin. Oculus VR:n tiedottajan mukaan on harmillista, että yhtiö, jolla ei ollut visiota, osaamista tai kärsivällisyyttä kehittää teknologiaa, pyrkii nyt ottamaan siitä kunnian.John Carmack tunnetaan paremmin id Softwaren perustajana sekä, pelien, kuten Doom, Quake, jne, kehittäjänä ja ohjelmoijaguruna, mutta on toiminut erilaisten tulevaisuuden teknologioiden visionäärinä tällä vuosituhannella. Hän siirtyi 2013 id Softwarelta Oculus VR:n tekniseksi johtajaksi. Carmack perusti lisäksi vuonna 2000 avaruusturismiin tähtäävän Armadillo Aerospacen.