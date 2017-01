Nämä pelit tulevat Nintendo Switchille – Katso uudet trailer-videot

Maaliskuun alussa markkinoille tulevan Nintendo Switch -pelikonsolin tulevasta pelitarjonnasta on saatu esimakua tämänpäiväisen lehdistötilaisuuden myötä, kun Nintendo julkaisi läjän trailer-videoita kehitteillä olevista peleistä. Maaliskuun alussa markkinoille tulevan Nintendo Switch -pelikonsolin tulevasta pelitarjonnasta on saatu esimakua tämänpäiväisen lehdistötilaisuuden myötä, kun Nintendo julkaisi läjän trailer-videoita kehitteillä olevista peleistä.

Switchille julkaistavien pelien joukkoon löytyy esimerkiksi legendaarisen Zelda-pelisarjan mainetta ylläpitävä The Legend of Zelda: Breath of the Wild sekä Wii U:lla suosituksi nousseen Splatoonin jatko-osa. Switch ei olisi mitään ilman uusia Mario-pelejä, joten Nintendo on kehittänyt uutta konsolia varten Super Mario Odysseyn sekä Mario Kart 8 Deluxen.



EA on vahvistanut julkaisevansa seuraavan FIFA-pelinsä Switchille. Bethesda aikoo myös tuoda Skyrimin Nintendon uudelle konsolille.



