Nettilennokkia ei enää kehitetä – Google emoyhtiö vaatii nyt tuloksia

Google kehitti erityisen aktiivisesti uusia keinoja saadakseen lisää ihmisiä Internet-yhteyden päähän. Vuonna 2013 Google esitteli kokeiluluontoisen Project Loon -hankkeen, jonka avulla verkkoyhteydet voitaisiin tuoda syrjäisilläkin seuduilla asuvien ihmisten saataville. Seuraavana vuonna hakujätti osti Titan Aerospacen, jonka kehittämät korkealla ilmakehässä lentävät kevyet lennokit voitaisiin valjastaa samaan käyttötarkoitukseen.Nyt Googlen emoyhtiö Alphabet on päättänyt ajaa Titan Aerospacen kehitystyön alas , joten ainakaan lennokkien avulla Alphabet ei aio levittää nettiyhteyksien saatavuutta. Project Loonin toimintaan talousjohtaja Ruth Porat ei ole vielä puuttunut. Alphabet-emoyhtiön muodostamisen jälkeen kehityshankkeilta on alettu vaatia ponnekkaammin tuloksia, minkä johdosta useat hankkeet on päätetty lopettaa kannattamattomina.Titan Aerospacen alasajon lisäksi Alphabet aikoo myydä kuvaussatelliitteja kehittäneen Terra Bellan (alun perin Skybox Imaging). Alphabetin talouskurin myötä esimerkiksi iPodin isänä tunnettu Tony Fadell on jättänyt yhtiön ja modulaarista älypuhelinta kehittänyt Project Ara -hanke on lopetettu. Alphabetin on sanottu olevan valmis myymään Boston Dynamics -robotiikkayhtiön.