Netflix yllätti Suomessa: MTV uudistaa palveluitaan

MTV julistaa uutisessaan tuovansa "markkinoille suomalaiselle yleisölle rakennetun elokuvien, televisio-ohjelmien ja urheilusisällön kuukausimaksullisen C More -suoratoistopalvelun". Kyseinen palvelu on ollut jo vuosia olemassa – ensin Filmnet-nimellä ja vuoden 2013 Canal+-uudistuksen myötä C More -nimellä Uudistuksen myötä MTV:n kaikki maksullinen nettisisältö (formulat, elokuvat jne) sekä antenni-, kaapeli-, iptv- ja satelliittiverkkojen MTV Total -kanavat (MTV Max, MTV Sport 1, MTV Sport 2 ja MTV Juniori) keskitetään C More -tuotepakettiin. Kanavauudistus tehdään maaliskuussa. MTV:n ilmainen videosisältö löytyy jatkossakin Katsomo-palvelusta.Jos haluat tilata pelkän suoratoistopalvelun, niin tarjolla on kaksi vaihtoehtoa: C More (9,95 e/kk) ja C More Total (24,95 e/kk). Palvelut eroavat toisistaansa sisällön osalta, esimerkiksi formuloita ja MM-jääkiekko löytyy vain C More Totalista. Jos taas haluta maksu-TV-paketit, niin tarjolla on kolme vaihtoehtoa: C More (14,95 e/kk), C More Sport (24,95 e/kk) ja C More Totalin (29,95 e/kk).MTV ei ole pärjännyt kansainvälisiä kilpailijoita, kuten Netflixiä ja Viaplaytä vastaan. MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund on kuitenkin vakuuttunut, että suomalaiset ovat valmiita tilaamaan useampia tilauspalveluita ja kysyntää kotimaiselle palvelulle löytyy.