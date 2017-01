Sony on esitellyt CES-messuilla uudet 4K OLED -televisiot

CES-messujen virallista alkua odotellessa elektroniikkayhtiöt ovat esitelleet vuorotellen omat uudet tuottensa lehdistötilaisuuksissa. Televisiovalmistajien aatelista ensimmäisenä oli CES-messujen virallista alkua odotellessa elektroniikkayhtiöt ovat esitelleet vuorotellen omat uudet tuottensa lehdistötilaisuuksissa. Televisiovalmistajien aatelista ensimmäisenä oli Samsung QLED-televisioillaan , sitten LG lähes paperinohuella OLED-televisiollaan ja nyt on Sonyn vuoro.

Sonyn ykkösmallit luottavat LG:n tapaan OLED-teknologiaan, joten pressimateriaali keskittyykin paitsi laitteen ohuuteen niin tietysti myös kontrastiin. Bravia-brändin alle sijoittuvat uudet X- ja A-sarjan televisiot tarjoavat Z-lippulaivatelevisiosta tutun 4K HDR Processor X1 Extreme -teknologian.



Käytännössä hurja sanahirviö tarkoittaa laadukasta korkean dynamiikan moodia, joka tarjoaa huipputason värien erottelukykyä, todentuntuisen värikylläisyyden sekä rikkaan kontrastin. X-sarja on perinteinen LED-taustavalaistu televisio ja A-sarja puolestaan OLED-televisio, jossa taustavaloa ei tarvita laisinkaan.



A-sarjan televisiot ovat niin ohuita (lukuunottamatta paneelin takaa löytyviä jalustaratkaisuja), ettei perinteisiä kaiuttimia ole voinut käyttää, joten Sony on kehittänyt television resonointia hyväksikäyttävän Acoustic Surface -ääniteknologian. Tällä osa-alueella Sonyn mukaan A1-televisio on ensimmäinen maailmassa. Miten hyvää ääntä se sitten tuottaa, sitä jäämme mielenkiinnolla odottamaan.



Uudet Bravia-televisiot saapuvat markkinoille tänä keväänä, mutta tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa hinnoista.