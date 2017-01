Nyt se alkaa: Kuskittomien työkoneiden kehitys lähtee käyntiin

Kuskittomat autot ovat olleet pinnalla jo parin vuoden ajan, mutta kuskittomat ajoneuvot saattavat arkipäiväistyä paljon nopeammin aivan jossain muualla kuin tieliikenteessä: materiaalinkäsittelyssä, satamissa, tehdasolosuhteissa ja varastoissa. Kuskittomat autot ovat olleet pinnalla jo parin vuoden ajan, mutta kuskittomat ajoneuvot saattavat arkipäiväistyä paljon nopeammin aivan jossain muualla kuin tieliikenteessä: materiaalinkäsittelyssä, satamissa, tehdasolosuhteissa ja varastoissa.

Kuskittomuuden kehitys on todennäköisesti nopeampaa näissä kohteissa, koska käyttöalue on rajattu, se voidaan kartoittaa hyvin tarkasti ja muutokset alueeseen on helppo päivittää. Lisäksi ajoneuvoilla on pääasiassa varsin yksinkertaisia työtehtäviä, joiden tekeminen koneen ohjaamana ei pitäisi tuottaa ongelmia. Tästä syystä kuskittomien ajoneuvojen "aivoja" kehittävä Nvidia on päättänyt aloittaa yhteistyön ZF:n ja Boschin kanssa.



ZF on saksalainen yritys, jonka tuotteita hyödynnetään muun muassa kurottajissa, trukeissa ja kuorma-autoissa. Nvidian DRIVE PX 2 -laskentayksikköä aiotaan hyödyntää ZF:n ProAI alustassa, jonka avulla teollisuudessa käytettävät työkoneet voivat ajaa itsenäisesti ilman kuskia.



Nvidia kertoi CES-messujen yhteydessä kehittävänsä Audin kanssa ns. Level 4 -tason ajoneuvoa, joka kykenisi ajamaan täysin ilman ihmistä.