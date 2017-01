HDMI 2.1 tulee ja vaatii taas uudet roippeet

HDMI 2.1 -standardin speksit viimeistellään vasta vuoden toisella neljänneksellä, mutta pääpiirteittään speksit ovat kuitenkin jo valmiit. Uusi liitäntä tukee 48 Gbps siirtonopeuksia, ja tämän hyödyntämiseksi tarvitaan myös uudet 48G HDMI-johdot. Uusi johtotyyppi on taaksepäin yhteensopiva, eli ne toimivat myös vanhempien HDMI-laitteiden yhteydessä.HDMI 2.1 mahdollistaa seuraavat ominaisuudet:- 8K-resoluutio 60 Hz virkistystaajuudella ja 4K-resoluutio 120 Hz virkistystaajuudella- Dynaaminen HDR parantaa HDR10-kuvaa lisäämällä dynaamisen metadatan kuvasignaaliin per kohtaus tai per ruutu -tasolla- eARC tukee kaikkia uusimpia audioformaatteja kuten "object-based audio", ja mahdollistaa kehittyneemmän audiosignaalin hallinnan ja tunnistuksen- Game Mode VRR lisää dynaamisen virkistystaajuuden pelikäyttöä varten sulavan pelikuvan esittämiseksiDynamic HDR oli jo odotettu ominaisuus uudelle HDMI-versiolle, ja se on jo käytössä Dolby Vision HDR-standardissa. Game Mode VRR vuorostaan löytyy jo AMD:n ja Nvidian toimesta DisplayPort-liitännän kautta FreeSync ja G-Sync -standardeissa, mutta moni on varmasti pitkään toivonut jo universaalia standardia dynaamiselle virkistystaajuudelle. Game Mode VRR mahdollistaa siis VRR-tuen esimerkiksi seuraavan sukupolven pelikonsoleille.Speksien ollessa vielä viimeistelyvaiheessa uusia HDMI 2.1 -laitteita ei välttämättä kannata odotella vielä tämän vuoden puolelle, sillä matka standardista valmiisiin laitteisiin ei taitu hetkessä. Osa vanhoista laitteista saattaa kuitenkin olla ainakin osittain HDMI 2.1 -tuettuja pelkällä firmware-päivityksellä, mutta tällä hetkellä asiasta ei ole ilmeisesti varmuutta. Joka tapauksessa vanha piuha ei firmware-päivityksellä muuttune 48G-kaapeliksi.