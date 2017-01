Tesla sai kovan kilpailijan – Faraday Future esitteli FF91:n

Tesla on saamassa lisää kilpailua, sillä Faraday Future on esitellyt ensimmäisen tuotantovalmiin sähköautonsa. Ajan hengen mukaisesti Faraday Future FF 91 on varusteltu kuskittoman ajamisen mahdollistavalla teknologialla. on saamassa lisää kilpailua, silläon esitellyt ensimmäisen tuotantovalmiin sähköautonsa. Ajan hengen mukaisesti Faraday Future FF 91 on varusteltu kuskittoman ajamisen mahdollistavalla teknologialla.

Yhtiö hehkuttaa FF 91:n sisältävän voimaa 1050 hevosvoiman edestä, minkä ansiosta autolla on mahdollista kiihdyttää 60 mailin tuntinopeuteen 2,39 sekunnissa. Tesla Model S P100D tarvitsee samaan 2,5 sekuntia aikaa. Auton akustoon on mahdollista ladata virtaa 378 mailin (608 km) ajomatkaa varten. Autonomista ajoa varten autoon on lisätty 10 kameraa, 13 tutkaa, 12 ultraäänisensoria ja LIDAR. Autoa voi käskeä esimerkiksi parkkeeraamaan parkkiruutuun ilman kuskia.



Autosta löytyy myös FF ID -tunnistusjärjestelmä, jonka ansiosta auto avaa ovensa automaattisesti kun tunnistettu henkilö astuu lähelle ovea.



Faraday Future on ollut otsikoissa viime aikoina taloudellisten ongelmien takia. Yhtiön parhaillaan rakennettavan tuotantolaitoksen on sanottu viivästyneen aikataulusta yhtiön maksuongelmien takia. CES-messuilla Faraday Future vakuutti kuitenkin, että FF91:n tuotanto alkaa vuonna 2018. Ennakkotilauksia yhtiö ottaa vastaan jo nyt.