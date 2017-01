Samsung esitteli uuden sukupolven QLED-televisiot

Tällä viikolla käynnistyvät maailman suurimmat kuluttajaelektroniikan messut Las Vegasissa ja tietysti Samsung on joukossa kertomassa omista uutuuksistaan. Yksi varmasti tärkeimmistä on yhtiön uusi lippulaivatelevisio, joka tuo uudenlaisen teknologian kuluttajien saataville.

Kyse on QLED-televisioista, jossa Q tulee teknologiasta nimeltä Quantum Dots (kvanttipisteet). Kvanttipisteteknologia mahdollistaa entistä väririkkaamman kokemuksen ja Samsungin mukaan parhaan kuvanlaadun koskaan yhtiön televisioissa.Samsungin mukaan se tuo ensimmäistä kertaa 100 prosentin värivolyymin, jolla yhtiö tarkoittaa, että kaikki värit pystytään toistamaan millä tahansa kirkkaustasolla. Tämä tarkoittaa huipputason kontrastia ja erottelukykyä riippumatta valaisusta. Tämä on mahdollistettu teknologialla, jossa kvanttipisteissä on uutta metallimateriaalia parantaen väritarkkuutta ja luminanssia.Samsung on korvannut OLED-tuontantoa kvanttipisteteknologialla, jota on hiljattain esitelty myös tietokoneiden näyttöihin . QLED-televisiot saapuvat Samsungin mallistoon tänä vuonna, mutta tässä vaiheessa mallien hinnasta tai saatavuudesta ei ole tarkempaa tietoa.