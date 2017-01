LG:ltä huima vastaus Samsungille, vain 2,57 milliä paksu OLED-televisio

Uusi televisiomalli (tai piekemminkin -mallisarja) kantaa nimeä LG SIGNATURE OLED TV W. Kyse on siis OLED-paneeliin perustuvasta televisiosta, joka tarjoaa huipputason kontrastia ja kuvanlaatua erittäin ohuessa paketissa. Televisio on itseasiassa niin ohut, että yhtiö kertoo sen sulautuvan seinään lähes saumattomasti eikä se luo minkäänlaisia varjoja.Näyttö on vain 2,57 millimetriä paksu ja sen voi liittää suoraan seinään magneettisten ankkurien avulla. Yhtiö on panostanut yksinkertaisuuteen, joten itse televisiosta ei löydy mitään ylimääräistä, vaan esimerkiksi äänentoisto löytyy alla olevasta osasta, joka on liitetty televisioon ohuella kaapelilla. Luonnollisesti OLED-näyttö ei vaadi taustavaloa, joka mahdollistaa näin ohuen muotoilun. LG muisti myös mainita, että taustavalo (esim. Samsungin QLED-televisioiden tapauksessa ) heikentää kontrastia.W7-mallin 77-tuumainen versio sai 2017 CES Best of Innovation Award -palkinnon.Televisio tukee peräti neljää eri HDR-formaattia sekä Dolbyn uutta Atmos-ääniteknologiaa, ja on kehitetty yhteistyössä Technicolorin kanssa toistamaan värit parhaalla mahdollisella tavalla. Älyominaisuudet on toteutettu LG:n nykyisin omistaman webOS-teknologian avulla.W-sarjan näytöistä myyntiin tänä vuonna saapuu 77- ja 65-tuumaiset W7-mallit. Tämän lisäksi tämän vuoden mallistoon kuuluu mm. 77- ja 65-tuumaiset G7:t, 65- ja 55-tuumaiset E7:t, 65- ja 55-tuumaiset C7:t sekä 65- ja 55-tuumaiset B7:t. Kaikissa malleissa kirkkautta on parannettu n. 25 prosenttia edellisvuodesta. Hintatietoja tai tarkempaa julkaisuaikataulua LG ei vielä paljastanut.