HEREn omistusta pilkotaan – Intel osti osuuden Nokian vanhasta karttafirmasta

Karttayhtiö HEREn ympärillä on kuhissut viime viikkoina. Ensin kiinalaisyhtiöt Tencent ja NavInfo ilmoittivat ostavansa 10 prosentin osuuden HEREstä, jonka kanssa perustetaan yhteisyritys Kiinaan. Pian tämän jälkeen itsestään ajavien autojen teknologiaa kehittävä MobilEye ilmoitti aloittavansa yhteistyön HEREn kanssa.

Nyt Intel on ilmoittanut ostavansa 15 prosentin osuuden Herestä ja käyttävänsä sen teknologiaa omissa autonomisiin autoihin liittyvissä tuotekehityshankkeissa. Jo marraskuussa Intel ilmoitti aloittavansa yhteistyön MobilEyen kanssa. Nokia myi Heren vuonna 2015 Audille, BMW:lle ja Daimlerille.



Heren ja Intelin yhteistyö näkyy myös Audin, BMW:n ja Daimlerin tuotekehityksesssä: Intel on luvannut testata uusia teknologioita kolmikon kanssa, minkä jälkeen ratkaisuja on mahdollista tarjota muillekin autovalmistajille.