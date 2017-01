Vinyylimyynti pomppasi, kasvoi enemmän kuin suoratoistomusiikki

Viime vuonna suoratoistomusiikki nosti koko euromääräisen musiikkimyynnin jälleen kasvuun , vaikka Spotifyä ja sen kumppaneita on syytetty vaatimattomista korvauksista. Musiikkibisnes on ainakin monipuolistunut ja vaikeuttanut levy-yhtiöiden toimintaa, mutta musiikista maksetaan edelleen.Suoratoisto on selkeästi merkittävin tulolähde nykyisin, kun digitaaliset äänitteetkin ovat kovassa laskussa. Suomessa suoratoisto kattaa yli 85 prosenttia digitaalisesta myynnistä ja yksittäisten kappaleiden, albumeiden tai muiden latausten ostaminen väheni viime vuonna liki kolmanneksella. Kun fyysisetkin kopiot otetaan huomioon, niin suoratoisto kattaa silti yli 68 prosenttia.Suoratoistomusiikin myynti kasvoi huimasti yli 25 prosenttia 2016 ensimmäisellä puoliskolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Yksi osa-alue, jossa myynti nousi kuitenkin prosentuaalisesti vielä enemmän oli vinyylilevyt. Niitä ostettiin kolmanneksen enemmän, kun esimerkiksi CD:t tippuivat yli 15 prosenttia. Samanlaisesta trendistä raportoi myös Brittien BPI, jonka mukaan vinyylimyynti kasvoi 2016 25 vuoden ennätystasolle.Esimerkiksi vielä vuonna 2000 vinyylilevyjä myytiin vain alle 9000 kappaletta, kun viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla niitä myytiin liki 45000. Mikäli tahti on jatkunut samana, niin vuosituhannen ennätyslukemat vuodelta 2014 (84 000 kappaletta) menevät rikki. IFPI ei ole vielä raportoinut viime vuoden lopun lukuja.Vaikka kasvu on ollut erittäin mukavaa viime vuotena ja pidemmällä aikavälillä, niin kyse on edelleen marginaalimediasta, jota myytiin liki 10 kertaa vähemmän kuin syöskykierteessä olleita CD-levyjä. Suunta on kuitenkin oikea, toisin kuin CD-levyillä. Vinyylin kappalemääräinen myynti ei ole päässyt yli 100 000 kappaleseen sitten vuoden 1993.Vinyylin suosio lienee vastareaktio digitaalisen ja erityisesti suoratoistomusiikin persoonattomuudelle, jossa tarjolla ei ole esimerkiksi fyysistä kansitaidetta tai tarinoita artistilta faneille. Se edustaa toisenlaista ääripäätä musiikin kuluttamisesta, johon kuuluu monesti olennaisena osana myös soittimen ihannointi.