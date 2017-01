3dRudder – Jalat mukaan VR-pelaamiseen

VR-pelaamisen yleistymisen myötä lisälaitevalmistajat ovat pähkäilleet löytyisikö markkinoilta kysyntää uudenlaisille input-laitteille. 3dRudder-nimisen yhtiön mielestä näin voisi olla. VR-pelaamisen yleistymisen myötä lisälaitevalmistajat ovat pähkäilleet löytyisikö markkinoilta kysyntää uudenlaisille-laitteille. 3dRudder-nimisen yhtiön mielestä näin voisi olla.

Perinteisten peliohjainten korvaajaksi tai kaveriksi yhtiö on kehittänyt tasapainoilulautaa muistuttavan ohjainlaitteen, jota kallistelemalla pelihahmon liikesuuntaa pystyy muuttamaan kätevästi. Etenkin VR-pelaamisessa 3dRudderin lautaohjain voi tuoda hyvää lisämaustetta pelikokemukseen. Ohjainta on tarkoitus käyttää istualtaan, jolloin pelaaja ei voi kaatua intensiivisten pelihetkien takia – ja pahimmassa tapauksessa rikkoa kaapelin jotakin.



3dRudder toimii langattomasti (Bluetooth 4.0) ja on yhteensopiva Windowsin, Androidin ja Steam OS:n kanssa – PlayStation VR:n kanssa sitä ei voi ainakaan vielä käyttää. Sisäisen akun ansiosta ohjaimella voi pelata yhdellä latauksella 12 tunnin ajan. Ohjain tulee markkinoille kesällä 2017 (suositushinta 199 dollaria).