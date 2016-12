Netflixiin ilmestyi uusi kikka: Lapset nukkumaan ajoissa uudenvuoden aattona

Uutta vuotta juhlitaan perinteisesti myöhään yöhön, minkä takia perheen nuorimmatkin haluavat valvoa normaalia pidempään. Helpottaakseen lasten saamista sänkyyn ajoissa, Netflix on päättänyt lisännyt palveluun asiaa helpottavia videoita.

Netflixiin on lisätty kaikkiaan 10 lyhyttä (1–4 minuuttia) videota, joiden avulla perheen pienimmätkin pääsevät mukaan perinteiseen uudenvuoden lähtölaskentaan, vaikka kello ei aivan puolta yötä näyttäisikään. Kussakin videossa tähtenä on joku tunnistetta hahmo, kuten esimerkiksi Madagaskar-elokuvista tuttu. Uuteenvuoteen voi siis laskea haluamansa hahmon seurassa.Netflix on julkaissut vastaavanlaiset lähtölaskentavideot kahtena edellisenäkin vuotena.