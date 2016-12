Älyautoista tulee mittatikkuja – HERE alkaa kerätä liikenteestä reaaliaikaista tietoa

Käytännössä yhteistyö tarkoittaa muun muassa sitä, että MobilEyen Roadbook-karttapalvelu integroidaan osaksi HEREn kuskittomia autoja varten kehittämiin HD Live -karttoihin. MobilEyen Roadbook on sähköinen karttapalvelu, joka päivittyy reaaliaikaisesti yhtiön sensoriteknologiaa käyttävien autojen lähettämän tiedon perusteella. Tällöin tavalliset autot mittaavat jatkuvasti tiestöä ja pitävät itse käyttämänsä kartat ajantasaisina.Vastavuoroisesti MobilEye aikoo käyttää Heren Open Location -alustaa autojen sensoreiden tuottaman datan käsittelyssä ja tämä käsitelty tieto on myös HEREn hyödynnettävissä.Aikaisemmin tällä viikolla HERE kertoi kiinalaisen teknologiayhtiö Tencentin, karttayhtiö NavInfon ja Singaporen valtiollisen rahaston (GIC) ostaneen 10 prosentin osuuden siitä