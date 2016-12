Oculuksen seuraaviin laseihin tulossa katseenseuranta?

VR-laseja kehittävä Oculus The Eye Triben. Vielä ei tiedetä tarkalleen miten Oculus aikoo hyödyntää ostamansa yhtiön teknologiaa käytännössä, mutta mahdollisuuksia on tietysti paljon. VR-laseja kehittävä on ostanut silmänliikkeiden seurantaan erikoistuneen. Vielä ei tiedetä tarkalleen miten Oculus aikoo hyödyntää ostamansa yhtiön teknologiaa käytännössä, mutta mahdollisuuksia on tietysti paljon.

Yksi potentiaalinen hyödyntämismahdollisuus on VR-lasien graafisten voimavarojen keskittäminen vain näytön alueelle, johon pelaajan katse on kohdistunut. Katseen ulkopuolinen alue voidaan tällöin piirtää karkeammin ja vähemmillä resursseilla. Oculus on kertonut kehittävänsä täysin langattomia virtuaalilaseja, joissa laskentatehoa ja virrankulutusta säästävästä tekniikasta olisi varmasti paljonkin hyötyä.



Katsejäljitys on myös luonnollinen käyttöliittymän hallintamekanismi VR-laseissa. Esimerkiksi verkkosivua voisi rullata ylös ja alas pelkällä katsella, jolloin päätä ei tarvitsisi liikutella lainkaan.