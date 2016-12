Tällä ohjelmalla lataat Netflix-elokuvat tietokoneellesi

Ohjelmistoyhtiö DVDVideoSoft on nimittäin julkaissut Windows-ohjelman, jonka avulla voi ladata Netflixin esittämiä sisältöjä omalle tietokoneelle ilmaiseksi. Kätevästinimetty ohjelma osaa ladata samanaikaisesti useita nimikkeitä ja se muuntaa mediatiedostot MP3-, MP4- tai AVI-muotoon. TorrentFreakin mukaan ohjelman tallentamien videoiden kuvanlaatu on heikko, mutta se kelvannee paremman puutteessa. Parempilaatuinen tallennus on mahdollisesti tulossa myöhemmin.Ohjelman käytössä kannattaa olla kuitenkin varovainen. Vaikka elokuvien lataamisesta ei joutuisikaan oikeuden eteen, niin se on kuitenkin Netflixin käyttöehtojen vastaista.