PlayStation VR:lle tuli kasapäin videosisältöä – Jaunt VR julkaistu

Jos sait PlayStation VR -virtuaalilasit joululahjaksi, niin juuri ennen joulua julkaistu Jaunt-sovellus voi olla asentamisen arvoinen. PlayStation Store -sovelluskaupasta löytyvän sovelluksen kautta pääsee käsiksi yli 150 erilaiseen virtuaaliympäristöön.

Jauntin kautta voi katsoa eri genreihin kuuluvia VR-videoita, muun muassa draamaa, kauhua, urheilua ja matkailuohjelmia. Sovelluksen käyttöön suositellaan nopeata verkkoyhteyttä. Aikaisemmin Jaunt VR:n on voinut ladata HTC Vivelle, Oculus Riftille sekä Android- ja iOS-puhelimille (Google Cardboard).



Jaunt aloitti VR-kamerayhtiönä, mutta on sittemmin laajentunut VR-sisältöjakeluun. Yhtiön tavoitteena on laajentua kaikille keskeisimmille VR-laitteille.