Kaatuuko Xbox Live ja PSN taas jouluna? Hakkeriryhmä uhkaa iskulla

-niminen hakkeriryhmä on uhannut kaataa- ja-pelipalvelut joulupäivänä. Aiemmin tällä viikolla samainen ryhmä kaatoi-blogipalvelun pariksi tunniksi.

Ryhmä on ilmeisesti kohtalaisen tuore ja tästä syystä siitä tiedetään kovin vähän. Varmuudella ei voida siis sanoa, että onko ryhmällä realistisia mahdollisuuksia edes kaataa pelipalvelut, vaikka se sitä yrittäisikin. On mahdollista, että Tumblria vastaan tehdyssä palvelunestohyökkäyksessä käytettiin hyväksi Mirai-bottiverkkoa, jolla on suoritettu tämän vuoden aikana useita muitakin laajoja palvelunestohyökkäyksiä.Hyökkäyksillä ei näytä olevan sen suurempaa syytä kuin ryhmän kykyjen esittely.Xbox Live- ja PlayStation Network -pelipalveluita vastaan toteutettiin onnistunut palvelunestohyökkäys vuoden 2014 jouluna