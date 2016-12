Sony esitteli uuden superzoom-kameran

Sony on tänään esitellyt Euroopaan uuden Cyber-shot-kameran, jonka valttikortti on valtaisa zoomi. Niin kutsutut superzoom-kamerat ovat viime vuosina löytäneet markkinaraon järjestelmäkameroiden ja älypuhelinten välistä. Tähän iskee myös uusi HX350.

Laite on tietysti jatkoa muutaman vuoden takaiselle HX300-mallille ja tällä kertaa tarjolla on mm. 24-1200mm f2.8-6.3 -linssi, joka tarjoaa 50-kertaisen optisen zoomin. Vario Sonnar T* -linssi on Zeissin käsialaa ja sen kaveriksi tarjotaan 100-kertaista digitaalisesti parannettua nk. Clear Image -zoomia.Kamerassa on 20,4 megapikselin BSI CMOS -sensori, kuten edeltäjässä, mutta tarjoaa mm. nopeamman BIONZ X -suorittimen ja lukittavan automaattitarkennuksen, kertoo DPReview . Edeltäjänsä tapaan siinä on kolmen tuuman näyttö, optinen kuvanvakautus, elektroninen etsin ja 60fps Full HD -videokuvaus.Laite saapuu ainakin Saksassa myyntiin tammikuussa ja sillä on hintaa 449 euroa.