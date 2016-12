Ranskassa avattiin maailman ensimmäinen aurinkoenergiaa keräävä tie

Jos tiet on päällystettävä autoille, niin miksi sitä ei tehtäisi aurinkopaneeleilla, jotka ovat vuosien saatossa parantuneet merkittävästi. Näin tiet voisivat kerätä aurinkoenergiaa, jota voidaan käyttää esimerkiksi valaisuun tai jopa lämmitykseen.Tämä visio on kuitenkin ollut varsin hankala toteuttaa ja surullisimpia esimerkkejä siitä on yhdysvaltalaiskeksijän Solar Roadways, joka onnistui lähinnä kuluttamaan energiaa miljoonien sijoutusten jälkeen. Nyt kuitenkin Ranskassa on saatu aikaan kenties jonkinlainen edistysaskel.Ranskan Normandiassa sijaitsevaan Tourouvre-au-Perchen kylään on rakennettu kilometrin mittainen, noin 2800 neliömetrin aurinkokennotie, kertoo The Guardian . Kestävällä ja tietysti läpinäkyvällä silikonihartsilla päällystetty tie maksoi viisi miljoonaa euroa, joten hinnan tulee tippua melkoisesti ennen kuin Suomen Tiehallinto alkaa korvaamaan maanteitä aurinkokennoilla.Toistaiseksi on vaikea nähdä, että hintaansa nähden saadaan tuotettua millään muotoa järkevä määrä energiaa. Erityisesti tällaisissa sijainneissa olisi järkevämpää laittaa aurinkokennot tien viereen ja asettaa ne aurinkoa kohti, jolloin hyöty olisi huomattavasti suurempi.Mikäli tien vieressä on rakennuksia, niin siinäkin tapauksessa esimerkiksi Elon Muskin kattotiiliratkaisu olisi huomattavasti parempi. Lisäksi vilkkaasti liikennöidyillä ja erityisesti ruuhkaisilla teillä aurinkokennojen keräämä energia jää varmasti hyvin pieneksi.On kuitenkin hyvä, että kaikkea teknologiaa testataan mahdollisia tulevaisuuden konsepteja varten. Onni lienee on kuitenkin, ettei tätä viittä miljoonaa euroa kaivettu suomalaisten veronmaksajien taskuista.