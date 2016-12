Kotimaisten pelikehittäjien taustoista ja arjesta kertova websarja Devs polkaistiin käyntiin

Sarjaa juontaa, joka vierailee videoilla kotimaisilla pelistudioilla ja -tapahtumissa. Sarjan tuotantotiimin ytimen muodostavat IGDA:n hallituksen jäsenjaSarjan ensimmäisessä jaksossa vieraillaan Kotkassa Kiemura-pelistudiolla. Pilottijaksolla on kestoa 40 minuuttia, mutta tulevaisuudessa jaksot on tarkoitus leikata 20 minuuttiin. Sarjasta kertovassa tiedotteessa luvataan vierailu ainakin Fingersoftille.Devs-sarjalla on omat Facebook-sivut ja jaksoja voi katsella YouTubessa