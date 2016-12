Harhauttiko Facebook EU:ta? Komissio kertoo saaneensa väärää tietoa

Euroopan komission mukaan Facebook WhatsApp-pikaviestipalvelun ostamiseen liittyen. Yhteisöpalvelua voi odottaa sakko, mikäli se ei onnistu vakuuttamaan komissiota vastineessaan. mukaan on harhauttanut sitä esittämällä väärää tietoa-pikaviestipalvelun ostamiseen liittyen. Yhteisöpalvelua voi odottaa sakko, mikäli se ei onnistu vakuuttamaan komissiota vastineessaan.

Kiistan ytimessä on Facebookin esittämä väite, jonka mukaan se ei pystyisi yhdistämään WhatsAppin käyttäjien tilejä samojen henkilöiden Facebook-tileihin. Elokuussa Facebook ilmoitti kuitenkin aikovansa hyödyntää WhatsApp-käyttäjien tietoja markkinoinnissa. Facebookin edustajan mukaan yhtiö on aina antanut oikeellisen kuvan teknisistä kyvyistään ja mahdollisuuksistaan hyödyntää tietoa.



Facebookilla on tammikuun loppuun asti aikaa vastata komission syytöksiin. Tämän jälkeen komissio voi lähettää yhteisöpalvelulle sakon, jonka suuruus on korkeintaan prosentti vuoden 2015 liikevaihdosta.